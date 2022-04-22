Російська армія обстріляла з "Ураганів" обласну травматологічну лікарню у Лимані

Російська армія обстріляла з "Ураганів" обласну травматологічну лікарню у Лимані

Російські окупанти у п'ятницю, 22 квітня, обстріляли з "Ураганів" Лиман, що в Донецькій області.

Російська армія застосувала систему залпового вогню "Ураган". Від обстрлів загарбників постраждала обласна травматологічна лікарня.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

За його словами, прямі влучання снарядів спричинили пожежу й руйнування у лікарні, а також у житлових будинках, що розташовані поруч. Рятувальникам та піротехнікам вдалося загасили пожежу. Крім того, було знешкоджено вибухонебезпечні предмети.

"Злочини окупантів ретельно фіксуємо. Росіяни та їхня держава, яка принесла на нашу землю руйнування та смерть, за все заплатять", - наголосив очільник області.

Як повідомлялося, у ніч проти п'ятниці, 22 квітня, російські військовослужбовці обстріляли Слов'янськ у Донецькій області. За попередньою інформацією, військові країни-агресорки Росії застосували касетні бомби. Жертв та потерпілих внаслідок атаки окупантів немає. Наразі у місті ліквідують наслідки нічого обстрілу.

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