Російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру в Покровську на Донеччині

Російська армія обстріляла залізничну інфраструктуру в Покровську на Донеччині

У ніч проти середи, 15 червня, армія російської Федерації завдала удару по місту Покровськ у Донецькій області.

До міста прилетів ворожий снаряд. Внаслідок атаки військ держави-терористки пошкодило залізничну інфраструктуру.

Про це повідомив мер Покровська Руслан Требушкін.

За його словами, інформації про загиблих та поранених немає. Міський голова просить людей евакуююватися. До слова, безкоштовний потяг №234/233 сполученням Покровськ - Дніпро - Львів відправляється щодня о 16:30.

Внаслідок обстрілу залізничних колій зруйновано один вагон з гуманітарною допомогою - харчовими продуктами. Також пошкоджені залізничні колії, обірвана лінія електропередачи над колією. Також виявлено пошкодження вікна та покрівлі одного з приватних будинків.

Як повідомлялося, за добу російські окупанти завдали 13 ударів по Донецькій області. Правоохоронці зафіксували 67 пошкоджень цивільних об'єктів, також руйнувань зазнала інфраструктура та медичні центри. Є поранені та загиблі серед мирного населення. Наразі знеструмлені 336 населених пунктів, водопостачання відсутнє у 174.

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