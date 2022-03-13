Російська армія обстрілює Луганську область: не може їхати транспорт для евакуації

Російська армія обстрілює Луганську область: не може їхати транспорт для евакуації

Людей просять бути в укритті.

Російська армія зриває "зелені коридори" для евакуації у Луганській області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, через обстріли російських окупантів автобуси не можуть виїхати.

"Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька. Гучно в Попасній та Гірському. Російські звірі не хочуть, аби українці були в безпеці!" - наголосив голова ОВА.

Гайдай просить перебувати людей в укритті.

До слова, на 13 березня заплановано кілька гуманітарних коридорів в Луганській області:

З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман. З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ). Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ). З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя - Новоайдар - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ).

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