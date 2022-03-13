Російська армія обстрілює Луганську область: не може їхати транспорт для евакуації

Людей просять бути в укритті.
Російська армія зриває "зелені коридори" для евакуації у Луганській області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, через обстріли російських окупантів автобуси не можуть виїхати.
"Масовані обстріли Кремінної, Рубіжного, Сєвєродонецька. Гучно в Попасній та Гірському. Російські звірі не хочуть, аби українці були в безпеці!" - наголосив голова ОВА.
Гайдай просить перебувати людей в укритті.
До слова, на 13 березня заплановано кілька гуманітарних коридорів в Луганській області:
- З міста Кремінна до міста Лиман Луганської області. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом з міста Лиман.
- З міста Рубіжне Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Рубіжне - Сєвєродонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ З міста Попасна Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Попасна – Бахмут – Слов'янськ).
- Із селища Горське Луганської області у місто Слов'янськ Донецької області (Горське – Лисичанськ – Бахмут – Слов'янськ).
- З міста Щастя Луганської області до міста Слов'янська Донецької області (Щастя - Новоайдар - Сєверодонецьк - Лисичанськ - Слов'янськ).
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