Російська армія обстрілює Сєвєродонецьк: місто залишилося без газу

Обстріли пошкодили житлові будинки.

Російська армія не припиняє обстрілювати Сєвєродонецьк у Луганській області: гатять по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Луганської ОДА.

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За його словами, протягом 3 березня Сєвєродонецьк потерпав від російських обстрілів. Пошкоджено багаоповерхівки, деякі з них потребують повного ремонту. Внаслідок обстрілів постраждала і комунікація. Місто залишилося без газу. Наразі фахівці працюють над тим, щоб відремонтувати ділянку.

facebook.com/odalug

facebook.com/odalug

Гайдай повідомив, що пртягом минулої доби загинуло приблизно сім мешканці області. Крім того, 13 осіб поранено. Серед них є діти.

Сергій Гайдай поінформував, що упродовж доби також були обстріляні Борівське, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасна, Сиротине, Житлівка, Червона Попівка.

Пошкоджено 56 житлових будинків, трансформаторні підстанції, підірвано автомобільний міст.