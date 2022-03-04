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Російська армія обстрілює Сєвєродонецьк: місто залишилося без газу

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Російська армія обстрілює Сєвєродонецьк: місто залишилося без газу

facebook.com/odalug

Обстріли пошкодили житлові будинки.

Російська армія не припиняє обстрілювати Сєвєродонецьк у Луганській області: гатять по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі.

Про це повідомив голова Луганської ОДА.

© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug

За його словами, протягом 3 березня Сєвєродонецьк потерпав від російських обстрілів. Пошкоджено багаоповерхівки, деякі з них потребують повного ремонту. Внаслідок обстрілів постраждала і комунікація. Місто залишилося без газу. Наразі фахівці працюють над тим, щоб відремонтувати ділянку. 

© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug
© facebook.com/odalug
facebook.com/odalug

Гайдай повідомив, що пртягом минулої доби загинуло приблизно сім мешканці області. Крім того, 13 осіб поранено. Серед них є діти. 

Сергій Гайдай поінформував, що упродовж доби також були обстріляні Борівське, Золоте-4, Лисичанськ, Гірське, Попасна, Сиротине, Житлівка, Червона Попівка.

Пошкоджено 56 житлових будинків, трансформаторні підстанції, підірвано автомобільний міст.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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