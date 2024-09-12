Російська армія отримала наказ від Путіна відбити Курську область: у Forbes назвали терміни

Армія РФ розпочала активний штурм 11 вересня - через понад місяць після початку операції ЗСУ.

Операція у Курській області, яку розпочали ЗСУ 6 вересня, вдарила по авторитету "фюрера" РФ Володимира Путіна. Президент-диктатор наказав вибити українську армію до 1 жовтня.

Про це йдеться у матеріалі Forbes.

Автори статті пишуть, що з десяток батальйонів ЗСУ чисельністю до 400 солдатів у кожному прорвали оборону вздовж російсько-українського кордону. За кілька тижнів до стабілізації фронту українці розгромили погано навчених російських призовників і захопили сотні квадратних км Курської області. Оскільки події на території РФ погіршили авторитет господаря Кремля, він наказав звільнити Курщину.

"Це (подій в Курській області - Ред.) поставило Путін під тиском", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі.

Російські війська почали контратаку вздовж західного краю українського виступу 11 вересня. Фінський аналітик Йоні Аскола вважає, що контрнаступ на території РФ офіційно розпочався.

Зазначається, що росіяни націлилися на село Снагоськ, що розташоване на південь від річки Сейм, за кілька кілометрів на північ від кордону. В атаці брали участь щонайменше вісім танків та іншої бронетехніки 51-го полку ВДВ РФ. Українська аналітична група DeepState повідомила, що ситуація на лівому фланзі угруповання українських сил під Курськом загострилася. Одночасно окрема російська частина рушила до села Уланок, на правому фланзі українців.

Forbes пише, що поки незрозуміло, як саме росіяни потрапили до Снагоська, З підконтрольної Росії території до села можна дістатися двома шляхами: з північного заходу через річку Сейм або по суші з сусіднього міста Коренево. Ймовірнішим здається другий варіант, бо українські військові знищили постійний міст через Сейм та більшість побудованих армією РФ понтонних переправ.

Автори матеріалу зауважують, що Генштаб ЗСУ дуже ризикував, віддаючи наказ про наступ на Курську область в той час, коли на Донеччині російська 2 загальновійськова армія просувається до Покровська. Українські захисники навколо цього міста чисельно поступаються окупантам у співвідношенні чотири до одного, а також нещодавно втратили свою найкращу бригаду. Втомлена від боїв 47-ма механізована бригада нарешті вийшла з лінії фронту після 15 місяців у безперервних боях.

"Вирішуючи, що робити зі своїми нечисленними наявними силами, генштаб у Києві розрахував, що захоплення частини Курської області варте втрати частини Донецька", - пише Forbes.

Українські генерали тримали кілька бригад у резерві для Покровська, а тому нещодавно вдалося уповільнити, але не зупинити просування росіян- вони направили більшість своїх найкращих вільних військ і техніки до Курської області, включаючи елітні десантно-штурмові бригади з їх танками та БМП західного виробництва. Тепер, йдеться у статті, українські військові в Курську піддаються атаці так далеко від своїх ліній постачання, що пролягають в Сумській області.

За даними української аналітичної групи Центру оборонних стратегій, росіяни відбили Уланок праворуч від виступу. Втім, українські війська на південний захід від Снагоська, ліворуч від виступу, атакують. Втім, Снагоськ ризикує повернутися під контроль Росії, наголошують у Forbes.

Своєю чергою, окупанти продовжують відколювати українську оборону навколо Покровська. У ЦОС називають вкрай складною ситуація на південній ділянці Покровського напрямку, де армія РФ має чисельну перевагу.

Через п’ять тижнів після українського вторгнення в Курську область досі залишається дискусійним, чи правильним для України було рішення про вторгнення. Якщо українці втримають Курськ, вони, можливо, зможуть обміняти область на будь-яких майбутніх мирних переговорах. Але якщо вони будуть розгромлені російськими контратаками і втратять Курськ, що вони отримають?

"Дві речі зрозумілі. Українцям потрібно посилити свою лінію фронту на сході, і вони будуть прагнути утримати територію під Курськом", - сказав міністр закордонних справ Великобританії Хілі.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляють, що росіяни пішли у контратаки в Курській області, ЗСУ втрачають позиції. Наразі ситуація у регіоні нестабільна.

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