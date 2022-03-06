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Російська армія під час обстрілу знищила хлібзавод у Лебедині: розпочато розслідування

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Російська армія під час обстрілу знищила хлібзавод у Лебедині: розпочато розслідування

Сергій Гайдай

Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу армією РФ містечка Лебедин.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора. 

У суботу, 5 березня, російська армія завдала авіаційного удару по об’єктах інфраструктури в Лебедині. Зазначається, що РФ застосувала засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом.

Унаслідок обстрілу зруйновано будівлю колишнього автопарку, пошкоджено автівки, АЗС та приватні будинки, зруйновано будівлю.

Зазначимо, що досудове розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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