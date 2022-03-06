Російська армія під час обстрілу знищила хлібзавод у Лебедині: розпочато розслідування

Російська армія під час обстрілу знищила хлібзавод у Лебедині: розпочато розслідування

Справу відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Прокуратура Сумської області розпочала досудове розслідування за фактом обстрілу армією РФ містечка Лебедин.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У суботу, 5 березня, російська армія завдала авіаційного удару по об’єктах інфраструктури в Лебедині. Зазначається, що РФ застосувала засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом.

Унаслідок обстрілу зруйновано будівлю колишнього автопарку, пошкоджено автівки, АЗС та приватні будинки, зруйновано будівлю.

Зазначимо, що досудове розслідування триває за фактом порушення законів та звичаїв війни.