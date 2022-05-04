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Російська армія планує захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк - британська розвідка

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Російська армія планує захопити Краматорськ та Сєвєродонецьк - британська розвідка

Focus.ua

Окупанти планують вийти за межі міста Ізюм на Харківщині.

Незважаючи на те, що Росія намагається прорвати українську оборону та нарощувати імпульс, швидше за все, вона має намір вийти за межі Ізюма, щоб захопити міста Краматорськ та Сєвєродонецьк.   

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Російська армія розгорнула під Ізюмом 22 батальйонні тактичні групи, намагаючись просунутися вздовж північної межі Донбасу.

"Захоплення цих місць консолідує російський військовий контроль над північно-східним Донбасом і стане плацдармом для їх зусиль по відтисненню українських сил у регіоні", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, окупанти штурмують позиції ЗСУ у кількох напрямках.

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