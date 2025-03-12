Російська армія почала наступ на Суджу – ISW

Ворог також продовжує проводити рейдові дії вздовж кордону Сумщини та Курщини.

Російські війська продовжують просуватися в Курській області та, ймовірно, почали наступ на Суджу.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри вказують на те, що російські сили нещодавно захопили Бондаревку, Замостя та Махнівку, а також нещодавно просунулися до центру Зазулівки, на південно-східну околицю Колмакова і на південь від Курилівки.

Як стверджували 11 березня російські воєнні блогери, путінські війська захопили Казачу Локню. А нещодавні російські завоювання на північ від Казачої Локні та на схід від Суджі, ймовірно, змусили ЗСУ відійти з Казачої Локні та Княжого 2.

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Російські блогери сзаявляли, що війська РФ захопили Колмаков і Дмитрюков та просунулися на схід від Свердлікова трасою 38К-030 Коронево – Суджа.

Блогери також стверджували, що підрозділи російського 22-го мотострілецького полку і 155-ї бригади морської піхоти захопили Княжий 1.

Заявляли блогери і про просування російської армії до околиць Заолошенки, а також про посування частини російської 11-ї повітряно-десантної бригади до самої Суджі з Мирного.

Російські сили продовжували наступати в самій Суджі, біля Казачої Локні, Південного, Кубаткіного, Івашковського та біля міжнародного кордону в Сумській області біля Журавки.

Ворог продовжує проводити рейдові дії вздовж кордону Сумщини та Курщини. Геолокаційні кадри вказують на те, що російська диверсійно-розвідувальна група нещодавно просунулися на південний захід від Тьоткіно.

Помічник начальника загону українських прикордонників 11 березня заявив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи проводять операції вздовж кордону у Сумській та Чернігівській областях.

Українські військові посадовці заявили, що невеликі ворожі піхотні групи намагаються закріпитися у невизначених районах Сумщини, і що російські війська нещодавно посилили удари дронами та артилерією по прикордонних районах цієї області.

Нагадаємо, 11 березня український журналіст Юрій Бутусов повідомив, що росіяни продовжують наступ на Курщині, і що бої тривають на околиці Суджі.