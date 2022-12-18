Російська армія почне розвалюватися зсередини: ексдиректор ЦРУ про уроки війни в Україні, ЗС РФ та прогноз на зиму

Взимку ЗСУ продовжуватимуть наступ і звільнення територій, а армія Росії почне розвалюватися зсередини. Також Пентагон та воєначальники усього світу уважно вивчають перебіг бойових дій в Україні, який змінює розуміння війни на планеті.

Про це заявив колишній директор ЦРУ Девід Петреус в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Вражає, що Україна - країна, розміром менше однієї третини Росії, і без усього природного газу, нафти, вугілля та інших корисних копалин, зараз має більшу та більш боєздатну армію, ніж Росія. І вона продовжуватиме відвойовувати свою територію, звільняти територію, захоплену Росією з 24 лютого", - говорить він.

Він додав, що в умовах зими Сили оборони матимуть перевагу, оскільки їх також підтримує населення:

"Українці, звичайно, воюють за свою державу і у своїй країні. Громадяни зроблять усе можливе, щоб підтримати своїх солдатів. Якщо солдат постукає в двері громадянина України і скаже: "Привіт, чи можу я погрітися і з’їсти миску супу?" Очевидно, що відповідь буде: "Так, будь ласка", - говорить Петреус.

Екскерівник ЦРУ вважає, що ЗСУ краще екіпіровані та краще знають місцевість, а Росія використовує як гарматне м'ясо ненавчених солдатів, що з часом може викликати проблеми для РФ. Також Петреус вважає дуже некомпетентними дії ЗС РФ, зокрема й те, що вони не підготувалися належним чином до вторгення 24 лютого та що в якийсь момент російська армія може почати розвалюватися зсередини.

"Це залежить від кількох різних факторів, зокрема від того, чи зможе Росія отримати додаткові безпілотники від Ірану, додаткові ракети, боєприпаси з Ірану чи Північної Кореї. Інший фактор полягає в тому, наскільки серйозними є втрати для Росії. Що станеться, коли російські солдати почнуть говорити: "Це божевілля - вони, українці, воюють за незалежність, за свою землю, а ми навіть не впевнені, чому ми тут, це погано йде", - вказує генерал.

Петреус вважає, що Україна має право завдавати удари по військових цілях на території РФ, навіть якщо на заході цього побоюються.Також на думку екскерівника ЦРУ, ЗС РФ показали відсутність логістичної структури,жахливий стан комунікацій, які є високочастотними, не зашифрованими та одноканальними - будь-хто, хто має поліцейський сканер, може знайти та заглушити їх розмови або записати.

"Більшим фактором є величезні втрати, яких Росія зазнає в Україні, і ці тіла повертаються додому. Повертаються тяжкопоранені, які поступово починають викликати запитання серед російського населення - і можна це побачити в російських опитуваннях - про природу цієї війни, як вона йде і чи варто її продовжувати. В якийсь момент Володимиру Путіну доведеться визнати, що це не може далі продовжуватися. Він поки що цього ще не бачить", - передбачає генерал у відставці.

Петреус зазначив, що перебіг військових дій в Україні змінює розуміння сучасної війни в усьому світі. На його думку, ця війна навчила кільком урокам і перший з них - лідерство.

"Президент Зеленський - чудовий стратегічний лідер, який блискуче виконав 4 завдання стратегічного лідерства. А саме – генерування правильної головної ідеї чи стратегії, ефективне її донесення, контроль за реалізацію та визначення, що потрібно удосконалити, щоб робити це знову, і знову, і знову", - підсумовує Петреус

Своєю чергою, додає він, російський президент з цими 4 завданнями не впорався.

"Президент Володимир Путін продемонстрував жахливу здатність ухвалювати рішення. Очевидно, він ухвалював катастрофічно погані рішення, комунікація була жахливою, виконання було жахливим, і вони, здавалося, мало чому вчилися, роблячи ті ж самі помилки на полі бою та на міжнародному рівні", - підсумував Петреус.

Нагадаємо, що у ЗСУ сподіваються, що Україна поверне усі окуповані Росією території, включно з Кримом і Донбасом вже наступного року. Про це повідомив командувач ОК "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук.

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