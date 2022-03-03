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Російська армія поцілила у школи і будинки в Чернігові: щонайменше дев'ять загиблих

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Російська армія поцілила у школи і будинки в Чернігові: щонайменше дев'ять загиблих

На місці працюють рятувальники.

Російська армія у четвер, 3 березня, атакувала дві школи у Чернігові.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Постраждали дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки.

Наразі на місці працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо дев'ять загиблих та четверо травмованих.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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