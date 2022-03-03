Російська армія поцілила у школи і будинки в Чернігові: щонайменше дев'ять загиблих

Російська армія поцілила у школи і будинки в Чернігові: щонайменше дев'ять загиблих

На місці працюють рятувальники.

Російська армія у четвер, 3 березня, атакувала дві школи у Чернігові.

Про це повідомив голова Чернігівської ОДА В'ячеслав Чаус. Постраждали дві школи у районі Старої Подусівки та приватні будинки.

Наразі на місці працюють рятувальники. За інформацією ДСНС, попередньо дев'ять загиблих та четверо травмованих.