Російська армія пошкодила магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь

Без газопостачання можуть залишитися кілька населених пунктів.

Російські окупанти пошкодили магістральний газопровід Донецьк-Маріуполь.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, населені пункти від Вугледара до Бердянська невдовзі залишаться без газу. За його словами, тиск в газопроводі знижується. Саме тому палива вистачить приблизно на три години.

“Щоб усунути неконтрольований витік природного газу, фахівці Краматорського ЛВУМГ ТОВ "Оператор ГТС України" перекрили крановий вузол на зазначеному газопроводі в районі Вугледара”, - повідомив Кириленко.