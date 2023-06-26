Російська армія посилила обстріли на одному з напрямків: подробиці

Протягом останнього тижня армія РФ посилила обстріли українських позицій на Куп’янсько-Лиманському напрямку. Окупанти збільшили кількість артилерійських та мінометних обстрілів. Зокрема, позиції "нацгвардійців" стали обстрілювати у понад вдвічі більше.

Про це в ефірі "Радіо Свобода" повідомив речник Національної гвардії України Руслан Музичук.

"Водночас гвардійці, які виконують там задачі, зокрема це Серебрянське лісництво, утримують свої зайняті позиції – навіть подекуди вдалося відбити і повернути під свій контроль деякі раніше зайняті позиції", - наголосив він.

Музичук каже, що у Серебрянському лісництві працює регулярна армія збройних сил Російської Федерації. Окупаційні війська застосовують артилерію, а лише після цього намагається наступати.

"На цьому напрямку виконували задачі регулярні війська. На відміну від того, що, наприклад, місяць тому було у Бахмуті, де діяли ПВК, де діяли найманці. Звичайно, що регулярні війська не так застосовують живу силу для просування. Навпаки – вони досить економлять свої сили", - розповів представник Нацгвардії.

З його слів, регулярна армія країни-агресорки перш за все застосовує артилерійські обстріли для того, щоб завдавати удари по позиціях ЗСУ, а вже після цього росіяни намагаються здійснювати певні просування.

"Якщо взяти мету цих ударів, то це є подальше просування, є також певні географічні ділянки, місця навіть на цій ділянці, які вигідні для того, щоб їх займати, тому що вони надалі дадуть певну тактичну перевагу" - підсумував речник Нацгвардії.

Як повідомлялося, українські військові змогли просунутись на 1,5 км на Мелітопольському напрямку. Цей успіх є результатом системного тиску на окупантів армії РФ. Українські військові закріплюються на рубежах, проводять розмінування та аеророзвідку місцевості.

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