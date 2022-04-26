Російська армія посилила обстріли на півдні, але зазнає втрат в живій силі та техніці

Російська армія посилила обстріли на півдні, але зазнає втрат в живій силі та техніці

Російська армія посилила артилерійсько-мінометні обстріли населених пунктів та позицій Збройних Сил у Херсонській та Миколаївській областях.

Зазначається, що українські підрозділи відбили дві атаки загарбників країни-агресорки в Херсонській області та знищили техніку окупантів. Крім того, решта сил під вогнем українських Збройних сил відступила на попередні позиції.

Про це у Facebook повідомило Оперативне командування "Південь".

На півдні росіяни ведуть розвідку за допомогою БПЛА. Натомість українські захисники знищують техніку загарбників. Зокрема, за минулу добу під час спроби розвідати позиції ЗСУ знищено два "Орлани-10" та "Елерон" армії РФ.

На півдні України армія ворога втратила ще 13 одиниць техніки, серед яких два танки, три броньовані машини, шість одиниць інженерної техніки, дві – автомобільної. Втрати живої сили склали 48 осіб.

До слова, 25 квітня російські війська завдали ракетних ударів по Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, Миколаїв накрили системами залпового вогню, влучивши в кондитерський цех, крамницю і житлові будинки.

Як повідомлялося, війська Росії намагаються оточити міцно захищені українські позиції на сході України, тривають важкі бої на південь від Ізюму. Є імовірність атаки Росії на Запоріжжя, тому українська війська готують оборону. Зазначається, розвідка Великої Британії повідомляє, що росіяни можуть атакувати Запоріжжя із півдня.

Читайте також: