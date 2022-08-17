Російська армія повинна піти з території Запорізької АЕС: Зеленський анонсував візит МАГАТЕ на станцію

МАГАТЕ працює над тим, щоб відправити на Запорізьку АЕС своїх фахівців.

Російські окупанти повинні покинути територію атомної станції та не шантажувати світ ядерною загрозою.

Про це 17 вересня під час свого звернення до українців сказав президент України Володимир Зеленський.

"Українські дипломати, наші атомники й МАГАТЕ – у постійному контакті, зараз вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку атомну станцію. Лише абсолютна прозорість і контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї для Української держави, для міжнародної спільноти, для МАГАТЕ може гарантувати поступове повернення до нормальної ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти з території АЕС і всіх сусідніх районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше. Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, і відповідна місія може бути направлена на Запорізьку станцію в легальний спосіб, дуже швидко й максимально ефективно", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк відповів на погрози заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва щодо атомних станцій у ЄС та його заяву про обстріли Запорізької АЕС.

Читайте також: