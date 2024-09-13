Російська армія продовжує контратакувати на Курщині: в ISW оцінили успіхи

В Росії заявили, що відбили 10 населених пунктів, однак аналітики не мають візуального підтвердження цього.

Російські війська продовжували контратакувати по всьому українському виступу в Курській області 12 вересня. Вони досягли лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження наступальних операцій ЗСУ та оборонних контратак у цьому районі.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 12 вересня вказують на те, що російські війська незначно просувалися на захід від Вишневки (на південний захід від Коренево) і в північному Краснооктябрьському (на південний захід від Коренево).

Міноборони РФ заявило, що російські сили відбили 10 населених пунктів на південь і південний захід від Коренево після початку контратак у ніч проти 11 вересня. Йдеться про Апанасівку, Бяхово, Вишневку, Вікторівку, Внезапне, Гордєєвку, Краснооктябрьское, Обухівку, Снагость, 10-й Октябрь.

Усі ці населені пункти розташовані в межах теперішнього заявленого ліміту просування росіян. У ISW ще не має візуального підтвердження того, що російські війська відбили будь-який із цих населених пунктів, за винятком частин Снагості та Краснооктябрьского.

Російські воєнні блогери стверджували, що їхня армія продовжувала просуватися на південний схід від Коренево і на північний схід від Снагості (на південний захід від Коренево). Однак аналітики не знайшло візуального підтвердження цих заяв.

Сили оборони України продовжували контратаку на ділянках, де противник почав контратаки. Вони також провели додаткові атаки за межами виступу, досягнувши Глушківського району (на захід від Коренівського району). Геолокаційні кадри за 12 вересня демонструють, що українська піхота просунулася через кордон до південно-західного Тьоткіного (приблизно 40 км на південний захід від нинішнього українського виступу в Курській області).

Додаткові кадри з геолокацією за 12 вересня показують, як українська бронетехніка та піхота без протидії обходять російські протитанкові перешкоди "зуби дракона" на кордоні на південний захід від селища Новий Путь (на південний захід від Глушково). Це свідчить про те, що українські війська просунулися в цьому районі та що росіяни не були готові використати перешкоди для відбиття транскордонних атак.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ продовжували штурми поблизу Нового Путі, Медвежого (на південний схід від Глушко), Снагості, Ольговки (на схід від Коренево) і Фанасеєвки (на південний схід від Суджі).

Російські війська просунулися в тих районах Курщини, які українські сили ще не повністю контролювали та не намагалися контролювати. Армія РФ, ймовірно, зіткнеться з більшими труднощами, коли контратакуватиме далі в районах виступу, де українські війська мають контроль.

Повідомляється, що 12 вересня український удар з HIMARS пошкодив тимчасовий понтонний міст через річку Сейм і завдав втрат групі російських військ, що перебували поблизу. Того ж дня українські військові, які керують дронами, опублікували кадри, де видно, як касетні боєприпаси ракети HIMARS вражають групу російської піхоти на березі річки Сейм у невизначеному районі Курської області.

Українські сили заявили, що противник готується до штурму їхніх позицій у цьому районі.

Нагадаємо, за інформацією Forbes, президент РФ Володимир Путін дав наказ своїй армії вибити українські війська з Курської області до 1 жовтня.

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