Російська армія продовжує справно "постачати" своє озброєння українським воїнам на Харківщині

На Харківщині під час наступу на рашистів хлопці з ТрО захопили кілька броньовиків.

Техніку швидко відремонтували і освоїли, і невдовзі працюватимуть нею на лінії зіткнення, йдеться в ТСН.

На північній передовій Харківщини наслідки безперервних російських обстрілів тут шукати не доводиться.

«Обстріли, що навіть голову не піднімаємо. Де попало, що попало, незважаючи ні на що, де мирні, де вояки, немає їм "разніци"», - каже боєць 127 бригади територіальної оборони “Чумак».

Рашисти точно бачать, що б’ють в цивільні помешкання, бо щодня літають дронами. І такий повітряний моніторинг ворог проводить ледь не цілодобово.

Ця місцина певний час була в окупації та вдалим контрнаступом наші війська відкинули ворога на кілька сіл північніше. Загарбники, відступали так швидко, що навіть покинули кілометри зв’язкового дроту. Тепер і дріт, і колишні окопи недруга використовують наші військові.

«Таке враження, що вони як шахтарі, риють що землерийні машини, це точно. За ніч викопують такі окопи, що не зрозуміло навіть, як вони це роблять», - твердять бійці.

Тут повсюди розбита техніка окупантів. На одній із бронемашин промовиста табличка, яка ймовірно попереджувала окупантів, аби ті не пили антифризу. Цікаво, що подібні написи українські воїни зустрічали й раніше на трофейній панцерниках.

Та під час боїв захисникам Харкова вдалося не лише знищити рашистські броньовики, а й відібрати кілька. «Мотолигу» тероборонівці 127 бригади затрофеїли на Старому Салтові, трішечки під час бою її побили, але кілька тижнів наші умільці її «підчаклували», і тепер машинка буде бити своїх колишніх непутящих власників. Чаклувати механікам довелося доволі серйозно, під час бою злетіли гусениці та пошкодило проводку. Та нині і машина, і її озброєння повністю справні, двигун гарчить з пів оберта.

Ця МТЛБ скоро поїде на фронт, хлопці планують використовувати її як мобільну кулеметну точку. Цікаво, що в машині навіть зберігся БК колишніх власників, будуть биті власними ж кулями. «Так немало зброї і патронів вони нам залишили, тому в нас все добре, постачання налагоджено, тож дякуємо їм», - кажуть наші бійці.

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