Російська армія прорвалась до Куп'янська: що кажуть в ЗСУ та адміністрації

13 листопада стало відомо про першу спробу РФ вдертися до меж Куп'янська, де тривають запеклі бої. Українське командування підтвердило, що росіяни здійснили чотири хвилі штурмів, але всі атаки були відбиті.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про ситуацію.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від 14:30 середи російські військові почали здійснювати спроби прорвати українську оборону на Куп’янському напрямку.

"Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників в чотири хвилі. Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77", - сказано в повідомленні Генштабу.

Фото: t.me/DeepStateUA

Також повідомляється, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних Сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином.

Українська влада запевняє, що ЗСУ знищили всю бронетехніку противника та ліквідували "значну частину" живої сили.

Бої в Куп'янську — аналітика DeepState

Більше подробиць цієї операції наводить аналітичний центр DeepState.

За даними центру, росіяни атакували двома колонами, які висунулись з району Лиману Першого. Тобто бронегрупи РФ подолали близько 9 км до Куп'янська.

У першій колоні були два броньовані тягачі (МТ-ЛБ), БМП і танк. Склад другої колони невідомий, оскільки вона атакувала українські позиції, коли вже стемніло.

Одна МТ-ЛБ була підбита ще в лісі на шляху до Куп'янська, інша змогла прорватися на його східні околиці і була знищена в районі Заоскілля на вул. Некрасова. З неї десантувалися близько 15 військових РФ, які розбіглися і заховалися в сусідніх будинках.

На тій же вулиці був знищений російський танк. За даними DeepState, частину армійців РФ також вдалося виявити і ліквідувати. Підкріплення, яке надіслало російське командування, також вдалося уразити.

Станом на ранок 14 листопада десант РФ не закріпився в Куп'янську і його вдалося вибити, заявляє місцева влада і державні відомства. Очільник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко запевняє, що в місті ситуація "контрольована".

"Станом на зараз по Куп‘янську - інформація про те, що ворог закріпився в місті не відповідає дійсності. Була відповідна спроба ворога, але росіян знищили. Станом на ранок, ситуація контрольована Силами оборони", - повідомив він.

Фото: Associated Press

Зі слів очільника міської військової адміністрації Андрія Беседіна, росіян у населеному пункті немає, а ситуацію повністю контролюють Сили оборони.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у ранковому зведенні написав, що на Куп'янському напрямку за добу відбулося 12 бойових зіткнень, проте Сили оборони змогли відбити атаки противника. Про те, що до Куп'янська міг зайти російський десант, очільник ОВА нічого не писав.

Олег Синєгубов 15 жовтня оголосив про обов'язкову евакуацію всіх громадян, які проживають у місті Куп'янську, а також громадах Кондрашівка, Курилівка та Борова — "через погіршення військової ситуації".

Довідка:

Куп'янськ - важливий залізничний і транспортний вузол в Харківській області - його звільнили українські війська восени 2022 року.

Влітку 2023 року російські війська знову перейшли в наступ на Куп'янському напрямку, але, попри чисельність та добре технічне оснащення зібраного ними угруповання "Захід", просування відбувалося повільно.

Тим не менш, до осені 2024 року російській армії вдалося підійти до Куп'янська на загрозливу відстань.

Фото: Associated Press

Місто зазнає постійних обстрілів і руйнувань, більшість жителів залишило його ще до розпорядження про евакуацію.

До війни Куп'янська агломерація з населенням понад 55 тисяч входила до переліку великих у Харківській області.

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