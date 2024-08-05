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Російська армія просунулася до важливого українського міста на Донеччині - ISW

Російська армія просунулася до важливого українського міста на Донеччині - ISW

Російські військові. Ілюстративне / Фото: Associated Press

За словами речника української бригади, окупанти покладаються на важку тактику піхоти.

Російські військові нещодавно просунулися на схід від Покровська Донецької області і, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі за 4 серпня.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW). 

Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину населеного пункту. 

Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило 4 серпня, що підрозділи росіян захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Однак в ISW оцінили, що російські війська захопили населений пункт станом на 29 липня. 

Тим часом російські міліблогери стверджують, що їхні війська просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої в напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і просунулися далі в межах Іванівки (на схід від Покровська). Він стверджував, що російські війська вийшли на північно-східну околицю Желанне (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці населеного пункту. 

За інформацією ISW, російські війська продовжували наступальні дії:

  • на північний схід від Покровська в районі Воздвиженки;
  • на схід від Покровська біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;
  • і на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желаного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки 3 і 4 серпня. 

Аналітики навели заяву речника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який заявив, що російські сили рідко проводять механізовані штурми у цьому районі. Вони покладаються на важку тактику піхоти від червня 2024 року. 

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16.

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