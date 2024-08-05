Російська армія просунулася до важливого українського міста на Донеччині - ISW

Російські військові нещодавно просунулися на схід від Покровська Донецької області і, ймовірно, досягли нових успіхів у цьому районі за 4 серпня.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 серпня. Фото показують, що російські війська нещодавно просунулися далі в межах Веселого (на схід від Покровська) і захопили більшу частину населеного пункту.

Міністерство оборони Росії (Міністерство оборони) заявило 4 серпня, що підрозділи росіян захопили Новоселівку Першу (на південний схід від Покровська). Однак в ISW оцінили, що російські війська захопили населений пункт станом на 29 липня.

Тим часом російські міліблогери стверджують, що їхні війська просунулися до кілометра в глибину і 2,35 кілометра в ширину на захід від Новоселівки Першої в напрямку Межового (на південний схід від Покровська) і просунулися далі в межах Іванівки (на схід від Покровська). Він стверджував, що російські війська вийшли на північно-східну околицю Желанне (на південний схід від Покровська) і наближаються до північно-західної околиці населеного пункту.

За інформацією ISW, р осійські війська продовжували наступальні дії:

на північний схід від Покровська в районі Воздвиженки;

на схід від Покровська біля Калинового, Новоолександрівки, Гродівки, Веселого, Свиридонівки, Тимофіївки, Лисичного, Іванівки;

і на південний схід від Покровська в районі Новогродівки, Новоселівки Першої, Желаного, Сергіївки, Межового, Скучного, Яснобродівки та Карлівки 3 і 4 серпня.

Аналітики навели заяву р ечника української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, який заявив, що російські сили рідко проводять механізовані штурми у цьому районі. Вони покладаються на важку тактику піхоти від червня 2024 року.

Нагадаємо, аналітики ISW пояснили, чому Україні потрібен великий парк винищувачів F-16.

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