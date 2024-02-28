Російська армія просунулася у районі Бахмута: в ISW назвали наступне місто ворога

Американські аналітики стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.

Речник українського Групування військ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи "Ахмат" наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру (на захід від Бахмута).

Українські та російські джерела зазначали, що важкі бої тривають:

на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки;

на захід від Бахмута біля Іванівського;

на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки.

Мапа бойових дій на Бахмутському напрямку 28 лютого 2024. ФОТО: ISW

" Підрозділи російського 331-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-ма дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Іванівським. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що нещодавно на Бахмутському напрямку прибули підрозділи 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії (ОГА) Південного військового округу (ПВО) і просунулися на північний схід від Іванівського", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни наближаються до Часового Яру на Бахмутському напрямку.

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