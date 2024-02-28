Російська армія просунулася у районі Бахмута: в ISW назвали наступне місто ворога

На Бахмутському напрямку тривають важкі бої.
Американські аналітики стверджують, що російські військові сили просунулися на захід від Бахмута на тлі продовження позиційних боїв.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики, посилаючись на російські джерела, заявляють, що російські війська начебто просунулися на північну та південно-східну околицях Іванівського і рухаються до центру населеного пункту.
Речник українського Групування військ "Хортиця" капітан Ілля Євлаш зазначив, що кадировські підрозділи "Ахмат" наступають на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Курдюмівки, намагаючись прорватися до Часового Яру (на захід від Бахмута).
Українські та російські джерела зазначали, що важкі бої тривають:
- на північний захід від Бахмута поблизу Богданівки;
- на захід від Бахмута біля Іванівського;
- на південний захід від Бахмута в районі Андріївки, Кліщіївки, Курдюмівки.
"Підрозділи російського 331-го гвардійського повітряно-десантного (ВДВ) полку (98-ма дивізія ВДВ) продовжують діяти на північний захід від Бахмута між Богданівкою та Іванівським. Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що нещодавно на Бахмутському напрямку прибули підрозділи 102-го мотострілецького полку (150-а мотострілецька дивізія 8-ї загальновійськової армії (ОГА) Південного військового округу (ПВО) і просунулися на північний схід від Іванівського", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, раніше повідомляли, що росіяни наближаються до Часового Яру на Бахмутському напрямку.
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