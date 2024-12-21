Російська армія просувається далі в Курській області: деталі від ISW

Російські військові нещодавно просунулися в межах українського виступу в Курській області. У регіоні тривають бойові дії.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 18 грудня показують, як українські сили завдають ударів по північнокорейських позиціях під російським командуванням на захід від Малої Локні. В ISW вважають: це вказує на те, що російські сили недавно просунувся на захід від Малої Локні. Також о дин так званий російський "блогер" стверджував, що війська Росії просунулися на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки. Втім, в ISW не знайшли підтвердження цього твердження.

20 грудня російський "мілблогер" заявив, що в районі Малої Локні діє екіпаж 34-ї окремої мотострілецької бригади. В ISW спостерігала за повідомленнями станом на 12 грудня про те, що підрозділи 34-ї російської мотострілецької бригади діють поблизу Великої Новосілки, і протягом 2024 року спостерігала повідомлення про те, що підрозділи цієї бригади діють у районі Великої Новосілки.

Аналітики також згадують заяву речника Пентагону генерал-майора Патріка Райдера про те, що, за оцінками США, в Курській області було вбито та поранено "кілька сотень" північнокорейських військовослужбовців. Також ГУР заявило, що сили КНДР діють на південь від Суджі - в районі Плехового, на схід від Суджі - в районі Руської Конопельки і на південний схід від Суджі - в районі Уланок.

Російські мілблогери стверджували, що українські війська завдали удару по Рильську Курської області 20 грудня ракетами ATACMS. Хоча в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн стверджував, що російські війська збили кілька ракет ХІМАРС поблизу Рильська.

Як повідомлялося, черговій партії солдатів КНДР на Курщині не вистачає боєприпасів до ручних протитанкових гранатометів. Натомість росіяни видали їм бронежилети, каски та стрілецьке озброєння.

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