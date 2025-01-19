Російська армія просувається в Курській області: ISW про ситуацію на території РФ

Під час боїв 18 січня російські війська просунулися до українського виступу в Курській області. На діяльність і армії РФ, і ЗСУ в регіоні впливають погодні умови.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри за 18 січня показують, що військові РФ нещодавно просунулися на захід від Малої Локні. Цей населений рункт розташований неподалік міста Суджа.

Так званий російський мілблогер заявив, що часті туманні погодні умови в Курській області обмежують здатність як російських, так і українських сил проводити повітряну розвідку та удари безпілотниками.Зокрема, на Курщині діють оператори БпЛА російської 34-ї окремої мотострілецької бригади та оператори безпілотників 56-го полку повітряно-десантних військ.

Аналітики зауважують, що 18 січня джерела російських опозиційних ЗМІ повідомили, що переміщені жителі прикордонних районів Курської області продовжили протести в місті Курську, закликаючи російську владу видавати сертифікати на житло. Крім того, люди висловлювали розчарування через загальну відсутність фінансової допомоги з боку російського уряду.

Своєю чергою, губернатор Курської області Олександр Хінштейн пообіцяв провести зустріч з протестувальниками протягом тижня від 19 до 25 січня, щоб обговорити скарги населення.

Нагадаємо, напередодні в ISW повідомили, яку територію вдалося повернути армії РФ на Курщині. Оцінка ISW на основі доступних даних із відкритих джерел полягає в тому, що російські війська повернули собі близько 50% українського виступу.

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