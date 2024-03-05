Російська армія просувається в Україні: у Білому домі назвали винного

За інформацією Білого дому, окупанти просуваються на захід від Авдіївки.

Через зволікання Конгресу США щодо ухвалення допомоги України російська армія опинилися "у вигідному положенні" і просувається зараз вперед.

Про це на брифінгу розповів представник Білого дому Джон Кірбі.

"Бо він знає, що США зараз не в змозі надати Україні значний обсяг допомоги. Отже, він (Путін - ред.) користується тим, що відбувається в Капітолії. І дисфункція нашої власної системи дає йому можливість розмістити свої позиції в більш вигідному становищі", - вважає Кірбі.

За його інформацією, окупанти просуваються на захід від Авдіївки, а ЗСУ дедалі складніше утримувати фронт на тлі відсутності допомоги США.

"Так що нам уже давно час вирішити це доповнення з національної безпеки, давно час почати поповнювати українські полки, щоб вони могли краще захищатися", - наголосив він.

Нагадаємо, на думку військового експерта Валентина Бадрака, Україні не вдалося вибити росіян у Крим через "стратегічну помилку Байдена".

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