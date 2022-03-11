Російська армія ракетами обстріляла аеродром у Луцьку: зросла кількість загиблих

Аварійно-рятувальні роботи на місці удару завершені.

Внаслідок ракетних ударів Російської Федерації в аеродром поблизу Луцька, який окупанти завдали 11 березня, загинуло четверо осіб.

Про це повідомив голова Волинської обласної державної адміністрації Юрій Погуляйко.

"На жаль, внаслідок ударів є четверо загиблих та шестеро поранених", - повідомив Погуляйко.

До слова, вранці повідомлялося про двох загиблих військових.

За словами очільника ОВА, наразі аварійно-рятувальні роботи завершені.

Як повідомлялося, обстріл стався вранці 11 березня о 05.45 на аеродромі, що поблизу Луцька. Бомбардувальник Російської Федерації випустив чотири ракети. На місці виникла пожежа. До слова, надранок про вибухи в місті почали повідомляти користувачі Мережі та публікувати відповідні відео. У місті оголосили повітряну тривогу.

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