Російська армія ракетами обстріляла Баришівку: є поранені місцеві мешканці

Окупанти гатили по людських помешканнях.

Російські війська обстріляли селище Баришівка, що у Броварському районі Київської області: є поранені.

Про це повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

За його словами, російські окупанти обстріляли житлові та приватні будинки.

"Відомо про чотирьох поранених цивільних мешканців", - наголосив він.

До слова, пресслужба Збройних сил повідомляла, що армія Російської Федерації застосувала ракети "Іскандер". Внаслідок авіаудару було пошкоджено повністю 60-квартирний будинок. Чотири багатоквартирні будинки та десять приватних будинків були пошкоджені частково.

Як повідомлялося, у п'ятницю, 11 березня, продовжиться евакуація мирних мешканців з населених пунктів, де активні бойові дії. Зокрема, кілька гуманітарних коридорів є у Київській області. До Києва евакуюватимуть людей з Бучі, Гостомеля, Козаровичів, Андріївки, Микуличина, Макарова, Бородянки.

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