Російська армія розгортає додаткові сили у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ - ISW

Російські війська не залишають зусиль захопити і закріпитися у Луганській області.

Окупанти країни-агресорки продовжують розгортати додаткові сили для підтримки наступальних операцій у районі Сєвєродонецьк-Лисичанськ. Втім, українська оборона залишається міцною.

Про це йдеться у зведенні американського Інститут дослідження війни (ISW).

Кремль перекидає танки, бронетранспортери, інженерну техніку зі Сватового, вздовж російських наземних ліній зв'язку в Луганській області - у Старобільську, що лише за 40 км на схід від Сєвєродонецька. Зазначається, що про це попередив, спираючись на дані української розвідки, речник Міноборони Олександр Мотузяник.

В ISW наголошують, що р осійські війська 17 червня продовжували безуспішний наземний штурм Сєвєродонецька та його південно-східних околиць. Крім того, намагатися розірвати українські комунікації до Лисичанська, як з півночі до Слов’янська, так і на півдні біля Бахмута.

Фото: ISW.

Як повідомлялося, розпочалася 115 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти зосереджують основні зусилля на Сєвєродонецькому і Бахмутському напрямках. Детальніше про ситуацію на фронті - у ранковому зведенні Генштабу.

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