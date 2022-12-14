Російська армія ще має потенціал воювати в Україні: експерт припустив, на скільки в окупантів вистачить сил

В Росії є певний запас артилерії та важкої військової техніки.

Армія Путіна має потенціал в артилерії, важкій техніці та живій силі ще майже на рік, щоб вести активні бойові дії в Україні.

Про це розповів аналітик Defense Express Сергій Згурець в етері телеканалу "Еспресо", аналізуючи звіт західної розвідки щодо запасів зброї у РФ.

"Як не дивно, але естонці одні із перших спрогнозували атаки Росії вглиб території України на початку вторгнення. Вони проаналізували кількість артилерії, важкої бронетехніки та особового складу і дійшли висновку, що РФ має потенціал для активних бойових дій ще майже на рік. Це попри значне виснаження російської армії на даному етапі війни", - розповів Згурець.

За його словами, в Росії є певний запас артилерії та важкої військової техніки, втім, із боєприпасами в них ситуація - складніша. Тому вона почала використовувати старі боєприпаси.

"У звітах американської та британської розвідки йдеться про те, що росіяни почали використовувати старі боєприпаси у війні проти України. Однак старі боєприпаси для російської армії не є обмежуючим чинником", - додав він.

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