Розташоване за 20 км від Харкова: російська армія штурмує Липці - командир батальйону НГУ

Він пояснив, що на Харківщині є особливості місцевості, які, власне, допомогли тримати оборону.

Окупанти під час наступу штурмують Липці, панівну висоту на півночі від Харкова, щоб в подальшому обстрілювати логістичні маршрути на околиці міста.

Про це розповів командир 3-го батальйону оперативного призначення бригади "Спартан" Національної гвардії Олександр Букатар із позивним "Білий" в ефірі "Київ 24".

Також читайте У Харкові сталися вибухи

Він пояснив, що на Харківщині є особливості місцевості, які, власне, допомогли тримати оборону. Окрім височини на північ від Липців, також є зелені лісопосадки.

"Тут є великий перепад висот, на Запорізькому напрямку, де ми були, такого не було.Тут не було ще сильних бойових дій, тому тут є ще посадки. Це дає як і перевагу, так і труднощі. Перед Липцями є панівна висота, ми на ній стоїмо. Вона дає можливість бити по населених пунктах, які зараз окуповані", - зауважив військовий.

Зауважимо, що село Липці розташоване всього за 20 км на північ від міста Харків на берегах річки Харків.

"Якщо ми беремо за мету Харків, то населений пункт Липці має дуже велике значення, тому що вони знаходяться на відстані артилерійського пострілу. Це дало б змогу РСЗВ діставати вже по всьому Харкову", - наголосив Букатар.

Нагадаємо, за останніми даними від Генерального штабу, між ЗСУ та окупантами триває бій біля Вовчанська Харківської області.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.