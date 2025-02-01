Російська армія штурмує в Курській області, ЗСУ проводять контратаки: деталі ISW

Протягом минулої доби, 31 січня, війська РФ продовжували штурмові дії в районі "українського плацдарму" в Курській області. Втім, не просунулися.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так звані російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ атакували лісисті райони поблизу Нікольського та Свердликового, що розташовані біля Суджі. Своєю чергою, ЗСУ контратакували поблизу Нової Сорочини та Старої Сорочини.

Аналітики наголошують - 31 січня у Генштабі ЗСУ повідомили, що ракетно-артилерійські війська знищили російський командний пункт у Рильську. Цей удар став частиною української операції, спрямованої на знищення командних пунктів РФ і позбавлення ворожих військ ефективного управління у Курській області.

Експерти ISW нагадали, що 7 січня ЗСУ завдали удару по командному пункту 810-ї окремої морської піхотної бригади ЧФ РФ у Білому Курської області.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни ( ISW ) повідомили, що ЗСУ просунулися вперед в Курській області. Зокрема, вони відбили російську механізовану атаку чисельністю приблизно в один взвод із залученням щонайменше чотирьох броньованих машин.

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