Російська армія спалює все на шляху або спустошує захоплені території - Зеленський

Окупанти не стараються думати, як воювати, у них, за словами президента, дуже примітивна тактика: вони використовують максимум бомбових і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити спротив.

Російські війська тотально знищують і спустошують українські території, використовуючи артилерію, авіаційні бомби та крилаті ракети.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час відеоспілкування зі студентами та професорами провідних освітніх і дослідницьких закладів Ізраїлю, повідомляє Укрінформ.

"Вона (Росія – ред.) руйнує наші міста, тотально спалює все на шляху російська армія або спустошує захоплені території. Основна російська зброя – це артилерія, авіаційні бомби, крилаті ракети. Окупанти не стараються думати, як воювати, у них дуже примітивна тактика: вони використовують максимум бомбових і артилерійських можливостей, щоб просто ніде було чинити спротив", - сказав глава держави.

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Зеленський проінформував, зокрема, що російська армія щодня і щоночі б’є по Україні ракетами, абсолютна більшість із яких прилітає по звичайних, не військових об’єктах: житловим будинкам, підприємствам, інфраструктурі, цивільним людям.

"Станом на цей ранок проти України використали вже 2709 ракет і враховуючи темп їхнього використання, уже дуже скоро загальне число сягне 3 тис. ракет. Це не примітивні ракети. Так, серед них є застарілі, ще радянські, ще навіть 60-х років минулого століття, але є і сучасні. Тим не менше, для російських ракет, бомб і артилерії немає жодної вибірковості при ударах", - наголосив він.

Президент розповів ізраїльським студентам і викладачам, що тільки освітніх закладів в Україні росіяни знищили вже дві тисячі.

"Ким треба бути, щоб бити артилерією по університету, по школі, по дитячому садочку?! Росія стала державою-терористом, на цьому крапка", - підкреслив Зеленський.

За даними ОП, до відеозустрічі долучилися близько 20 тисяч учасників. Крім того, подію транслювала наживо низка місцевих ізраїльських телеканалів.

Нагадаємо, Зеленський також заявив, що Україна будуватиме державу з потужною системою безпеки й оборони на зразок ізраїльської.

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