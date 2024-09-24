Російська армія технологічніша?: командир Верес з К2 розповів про переваги ворога

Верес наголошує, що у разі кращого забезпечення свого підрозділу, він міг би втрачати менше людей.

Російська армія в деяких речах дійсно набагато технологічніша за ЗСУ.

Таку думку висловив командир підрозділу К-2 Герой України Кирило Верес в інтерв’ю youtube-каналу "Від душі в душу".

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"У них є настільки багато речей, що нам до них ще (далеко). Ми ці ФПВ і нічні бомбери коптерного типу використовуємо тільки тому, що нема у нас іншого. Були б у нас "Ланцети", били б ми ними на 120-130 км. А ми літаємо дронами на 20-22 км. Це не тому, що це героїзм. Це ми, військовослужбовці, просто викручуємося з того, що маємо", – каже підполковник.

На його думку, з того що мають росіяни, українським військовим вкрай необхідні аналоги "Ланцетів".

"Я вважаю, що це вирівняє ситуацію на відсотків 20-25. Моя піхота буде готова побитись з їхньою піхотою. А не 22 гарматами, які б'ють і б'ють по наших хлопцях. В гармату – "Ланцет", в точку зльоту – "Ланцет", – говорить Верес.

Військовий вважає, що зараз ЗСУ, не враховуючи піхоту, виживають тільки завдяки дронам. Бо Україна їх робить сама.

Верес наголошує, що у разі кращого забезпечення свого підрозділу, він міг би втрачати менше людей.

"Набагато менше, ніж я втрачаю. Я ж прошу елементарного – змогти захистити своїх людей. Мій піхотинець може побитися з будь-яким піхотинцем ворога. Але він не може битися з усім", – підсумував офіцер.

Раніше аналітик BILD Юліан Рьопке заявив, що російські військові вперше застосували в Україні китайські бронемашини.

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