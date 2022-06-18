Російська армія тотально виснажена від боїв за Сєвєродонецьк -The Telegraph

Міжнародні експерти активно обговорюють бої за місто Сєвєродонецьк у Луганській області, який вже третій тиждень є найгарячішою точкою на Донбасі.

Вони зазначають, що незважаючи на російські масовані обстріли і спроби росіян взяти повністю місто, українські війська все ж утримують позиції в Сєвєродонецьку і навіть намагаються контратакувати.

Про це пише The Telegraph.

Російська армія сильно виснажилась внаслідок безуспішних спроб захопити стратегічно важливий Сєвєродонецьк. Кремлю навіть довелося залучити до бою резервістів з мінімальним військовим досвідом. За інформацією міністерства оборони Великої Британії, в деяких російських БТГ, які зазвичай складаються з 600-800 військовослужбовців, залишилося до 30 людей.

Експерти впевнені, що армія РФ дедалі частіше оперуватиме недоукомплектованими БТГ, а обидві сторони під час боїв у містах діятимуть малими піхотними групами. За даними Міноборони Британії, Україна вивела більшу частину військ на стратегічно вигідніші оборонні позиції з Сєвєродонецька.

Утім, Росія все ще має значну перевагу у важкій зброї, з якої просто зараз обстрілює сусідній з Сєвєродонецьком Лисичанськ.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої.

Російське командування не зважає на втрати та намагається встановити контроль над містом. Ворог практично не здійснює маневри піхтою, а досягає значної переваги в бронетехніці та артилерії.Збройні сили України стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити наші війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокувати шляхи логістичного постачання з Бахмута.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області. За його даними, російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

Мапа боїв за 16 червня: росіяни безуспішно пробують взяти Сєвєродонецьк

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