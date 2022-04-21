Російська армія у Маріуполі під час евакуації мирного населення пішла у наступ на ЗСУ, вдалося вивезти лише 80 людей

Російська армія у Маріуполі під час евакуації мирного населення пішла у наступ на ЗСУ, вдалося вивезти лише 80 людей

Російські військові під час роботи вчорашнього гуманітарного коридору не пропустили достатню кількість транспорту для евакуації. Вдалося евакуювати лише 80 людей.

Окрім цього, в час проведення зборів для маріупольців російська армія розпочала атаку на позиції українських захисників, внаслідок чого частина цивільних жителів міста вирішили повернутись до укриттів.

Про це на брифінгу повідомив міський голова Маріуполя Вадим Бойченко у четвер, 21 квітня.

За словами мера, ситуація з евакуацією мирного населення з міста Маріуполя була, є і залишається вкрай складною.

"Вчора було оголошено про те, що для евакуації буде багато автобусів, але проїхало лише 7. Окупанти мали чітко вказати маршрути евакуації, аби ми могли дозавантажити автобуси по маршруту руху. Але вони не мали таких намірів. Нашим людям було дуже важко потрапити до точки збору, це Лівобережжя, воно відрізане від решти міста, але люди прийшли. В цей час окупанти почали бій, гатили з важного озброєння, російські танки вривались на позиції наших оборонців, і в таких обставинах люди самі ухвалювали рішення чи їхати, чи залишатись в місті. Багато хто залишився, бо вважали, що їхати небезпечно. Ці 4 автобуси їхали добу, ночували у Бердянську, вже прибули до Запоріжжжя", - розповів мер.

Він додав, що сьогодні, 21 квітня, на 14 годину також планувалась евакуація з Маріуполя, але станом на 15.00 транспорт у місце збору так і не прибув, хоча зібралось уже більше 200 людей.

За даними Бойченка, у Маріуполі перебувають приблизно 100 тисяч мирних мешканців, зокрема від 300 до 1000 людей ховаються від бомбардувань на території заводу "Азовсталь".

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук вимагає евакуацію з "Азовсталі".

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