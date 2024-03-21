Російська армія у прикордонні нездатна виконати завдання Путіна: звідки ворог може зняти війська

Вже понад тиждень триває операція російських добровольців у Бєлгородській та Курській областях. Ворог до цього часу не може зробити щось суттєве на цьому напрямку.

Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров у коментарі "24 Каналу". Експерт зауважив, що станом на лютий, за відкритими даними, у Бєлгородській області перебувало близько 17 тисяч російських солдатів та офіцерів. Відповідно там була й невелика кількість військової техніки.

Росія має проблеми з рейдами добровольців

Як наголосив Федоров, Путін, звісно ж, розповідає, що так звані "ДРГ" вдалося витіснити. Але насправді російські добровольці досі ведуть бойові дії на території Курської та Бєлгородської областей.

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"Загальна картина така, що російська армія не може вирішити завдання Путіна у Бєлгородській та Курській областях. Це факт", – сказав Федоров.

Цікаво, що, найімовірніше, Росія досі не перекинула додаткові підрозділи на цей напрямок. Адже ситуація жодним чином не змінилася. Це може свідчити, що окупанти не мають додаткових резервів.

Звісно, вони могли б витягнути деякі підрозділи з фронту. Але тоді вони суттєво послаблять власні можливості.

"Вони можуть перекинути деякі війська. Думаю, що це будуть підрозділи, які перебувають на Куп'янському чи Лиманському напрямках. Там зараз інтенсивність боїв менш висока, ніж у тій же Донецькій області", – вважає Федоров.

Нагадаємо, голова штабу РДК Олександр "Фортуна" заявляв, що російські добровольці поступово просуваються вздовж лінії зіткнення з окупантами у Бєлгородській та Курській областях, задіявши весь наявний потенціал та резерви. Тим часом окупанти вже перекидають резерви на свій кордон.

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