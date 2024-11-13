Російська армія в Україні почала воювати реквізитом "Мосфільму"

Російські збройні сили почали використовувати у війні проти України техніку, яка раніше служила реквізитом на кіностудії "Мосфільм".

Про це повідомляє The Moscow Times з посиланням на заяву директора кіностудії Карена Шахназаров.

Керівник “Мосфільму” на зустрічі з президентом держави-агресорки Володимиром Путіним повідомив, що Міністерству оборони РФ було передано 28 танків Т-55, вісім танків ПТ-76, шість бойових машин піхоти та вісім тягачів зі студійної військово-технічної бази.

“Я дізнався, що є потреби, зв'язався з міністерством оборони - забрали ці машини ", - заявив Шахназаров.

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У виданні нагадали, що нестачу військової техніки російська окупаційна армія почала відчувати одразу після повномасштабного вторгнення. Від 2022 робу Міноборони Росії активно розконсервує старі запаси, призупинивши при цьому утилізацію.

У грудні 2023 року колишній міністр оборони Сергій Шойгу заявляв , що з початку війни Росії нібито вдалося збільшити випуск танків у 5-6 разів, випуск БПМ - у 3-6 разів і поставити 1530 нових танків та бронетранспортерів.

Однак, за даними британського Міжнародного інституту стратегічних досліджень IISS, 85% згаданих Шойгу одиниць техніки було знято зі зберігання та відремонтовано.

До травня 2023 року Росія вивезла з найбільшої бази законсервованої військової техніки “Вагжанове” понад 40% радянських танків та бронемашин. На той час їх кількість скоротилася з 3 840 до 2 270 одиниць. Основну частину техніки було вивезено після оголошення мобілізації у вересні 2022 року.

Також військову техніку почали вивозити з віддаленої бази “Дачне” на Сахаліні, розташованої за 6 000 кілометрів від України.

Нагадаємо, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що наступного року у РФ ще є можливість знімати танки зі зберігання. Проте у 2026 році у росіян вже не залишиться танків для розконсервації.

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