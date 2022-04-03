Російська армія в Україні використовує зґвалтування, як зброю - пані посол Великої Британії

Пані посол зазначила, що російські окупанти знущаються з українок, щоб показати своє домінування.
Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що російські окупанти свідомо ґвалтують українських жінок та використовують це, як зброю проти мирних українців.
Про це вона написала у Тwitter
"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні. Але вже зрозуміло, що воно був частиною арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах у їхніх родин, як свідомий акт підкорення. Зґвалтування є військовим злочином", - написала Сіммонс.
Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime.— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022
Нагадаємо, російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.
Читайте також:
- Росія прикриває окремі підрозділи, які відходять від Сум, всі інші - кинуті на призволяще - Генштаб
- Путін може, але не використає ядерну зброю - Бен Годжес
- Російські окупанти вдарили ракетами по Миколаєву