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Російська армія в Україні використовує зґвалтування, як зброю - пані посол Великої Британії

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Російська армія в Україні використовує зґвалтування, як зброю - пані посол Великої Британії

Фото: pixabay

Пані посол зазначила, що російські окупанти знущаються з українок, щоб показати своє домінування.

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що російські окупанти свідомо ґвалтують українських жінок та використовують це, як зброю проти мирних українців. 

Про це вона написала у Тwitter

"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні. Але вже зрозуміло, що воно був частиною арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах у їхніх родин, як свідомий акт підкорення. Зґвалтування є військовим злочином", - написала Сіммонс. 

Нагадаємо, російські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.

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