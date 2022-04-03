Російська армія в Україні використовує зґвалтування, як зброю - пані посол Великої Британії

Російська армія в Україні використовує зґвалтування, як зброю - пані посол Великої Британії

Пані посол зазначила, що російські окупанти знущаються з українок, щоб показати своє домінування.

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс вважає, що російські окупанти свідомо ґвалтують українських жінок та використовують це, як зброю проти мирних українців.

Про це вона написала у Тwitter

"Зґвалтування – це знаряддя війни. Хоча ми ще не знаємо повної міри його використання в Україні. Але вже зрозуміло, що воно був частиною арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах у їхніх родин, як свідомий акт підкорення. Зґвалтування є військовим злочином", - написала Сіммонс.

Rape is a weapon of war. Though we don’t yet know the full extent of its use in #Ukraine it’s already clear it was part of arsenal. Women raped in front of their kids, girls in front of their families, as a deliberate act of subjugation. Rape is a war crime. — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) April 3, 2022

Нагадаємо, р осійські окупанти в Ірпені Київської області жорстоко вбивали мирних жителів. Відомо, що вони розстріляли жінок та дівчат, а потім танками їздили по їхніх тілах.

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