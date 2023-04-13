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Російська армія вдарила ракетами С-300 по Слов'янську (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська армія вдарила ракетами С-300 по Слов'янську (фото)

Фото: Вадим Лях.

Минулося без жертв.

У ніч проти 13 квітня російські війська вдарили по Слов'янську Донецької області. Окупанти обстріляли місто двома ракетами С-300.

Про це повідомив міський голова Слов'янська Вадим Лях.

Одна ракет влучила у подвір’я школи №8. Внаслідок атаки армії РФ постраждала цивільна інфраструктура. 

"Окрім навчального закладу, постраждали багатоповерхові будинки поруч. Вибиті вікна, двері, пошкоджено балкони", - повідомив мер.

Друга ворожа ракета влучила біля міськводоканалу. Також пошкоджено декілька приватних будинків.

"На щастя, в обох випадках минулося без жертв", - наголосив очільник Слов’янської громади.

Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.
Фото: Вадим Лях. / ©
Фото: Вадим Лях.

Нагадаємо, у середу ввечері, 12 квітня, росіяни знову обстріляли Очаків, що на Миколаївщині. На місці події працюють спецслужбовці. 

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Дата публікації
Перегляди
618
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