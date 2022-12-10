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Російська армія вдарили із С-300 по Сумській області: ракета розірвалася в центрі населеного пункту

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Російська армія вдарили із С-300 по Сумській області: ракета розірвалася в центрі населеного пункту

Фото: Associated Press

Пошкоджено житлові будинки.

Ввечері 10 грудня російська армія завдали ракетного удару з комплексів С-300 по Великописарівській громаді Сумської області.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитр Живицький.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено житлові будинки, пожежну частину, відділення банку, магазини та автомобілі.

"Ракета С-300 розірвалася в центрі населеного пункту та пошкодила 20 приватних будинків, багатоквартирний будинок, приміщення пожежної частини, виконавчої служби, відділення банку, п'ять магазинів та автомобілі", - розповів він.

Нагадаємо, протягом дня 10 грудня ворог завдав 48 ударів по прикордонню Сумської області. Минулося без жертв і руйнувань.

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Дата публікації
Перегляди
443
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