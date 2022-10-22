Російська армія вдруге атакувала Волинь: повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури

Російська армія у суботу, 22 жовня, вдруге завдала ракетного удару по критичній інфраструктурі у Волинській області.

Про це повідомив голова ОВА Юрій Погуляйко.

"Ворог знову атакував Волинь. Повторний приліт по об’єкту енергетичної інфраструктури", - розповів очільник області.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок ракетного удару немає. Інформація щодо потерпілих та руйнувань уточняється, наголошують в ОВА.

На місці "прильотів" працюють усі відповідні служби. Керівник Волині просить не публікувати фото та відео з місць "прильотів".

Вперше на Волині повітряну тривогу оголосили о 07:54, яка закінчилася о 10:54. Тоді у Мережі з'явилася інформація про вибухи в Луцьку. Згодом "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Об 11:37 на Волині знову сповістили про "тривогу", а о 12:41 вона закінчилася. Нова повітряна тривога розпочалася о 12:51. Мешканці Ковеля у Мережі повідомляли про вибухи.

Масштабна повітряна тривога 22 жовтня

Зранку, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили на території всієї країни. У Київській ОВА повідомили, що області працює ППО. Також про її роботу повідомили на Львівщині.

У Хмельницькому прогримів вибух. Його офіційно підтвердили і в мерії, і в ОВА. Після ворожої атаки місто опинилося без електроенергії. Згодом в ОВА повідомили ще й про "приліт" в області.

У Чернівецькій області над Дністровським районом збили російську ракету. Вона впала в озеро.

Атакували росіяни і Волинь. В окремих населених пунктах місцями зникло світло та вода, а також погіршився зв'язок. У Луцьку "приліт" по об'єкту енергетики підтвердив міський голова.

Російські загарбники атакували критичні об'єкти інфраструктури у Кропивницькому та Голованівському районах. В області вже розпочали відключення електроенергії.

Окупанти завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури Рівненської області. У частині Рівнського району немає електроживлення.

Двох ракетних ударів було завдано по об’єкту енергетичної інфраструктури Одеської області. В результаті влучання двох крилатих ракет постраждало троє людей. Усім потерпілим надають медичну допомогу.