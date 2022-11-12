"Російська армія відходить вп'яте": Арестович розповів, як звільнення Херсона вплинуло на РФ і хід війни

Радника Офісу президента Олексій Арестович наголошує, що звільнення правобережної частини Херсонської області стало черговою катастрофою для військової кампанії Росії. Це дискредитувало президента-диктатора Володимира Путіна в очах російського суспільства.

Про це Арестович сказав в ефірі "Фейгін LIVE".

"Звільнення Херсона і всього правобережжя Дніпра змінило хід війни, Росію та ставлення до Росії у світі. Один раз може пощастити, але двічі - це вже система. Російська армія відходить вп'яте", - наголосив він.

На думку Арестовича, ЗСУ зламали російську рольову модель "десантника біля фонтану", який був "головним системотворчим принципом у РФ".

За словами представника ОП, є три складові складові ідеології російського диктатора: армія, безальтернативний Путін та сакральна Росія.

"Верхніх двох поверхів вже немає. Армію дискредитовано після Харківської операції, Путіна після Херсонської. Остання скрєпа сакральної Росії зламається після того, як різні групи російських еліт почнуть бачити майбутнє РФ по-різному", - вважає Арестович.

Звільнення Херсона

У п'ятницю, 11 листопада, російське Міноборони заявило, що закінчився процес відхід армії з Херсона. Мовляв, російські окупанти "зайняли заздалегідь підготовлені оборонні рубежі та позиції" на лівому березі Дніпра.

Того ж дня у центрі Херсона з'явився український прапор. Згодом у Мережі з'явилися відео, як херсонці святкують звільнення свого міста від російських окупантів.

Президент Володимир Зеленський заявив, що 11 листопада - це історичний день. Адже Україна повертає Херсон і прийде до всіх своїх людей.

Своєю чергою, в у Кремлі заявляють, що вихід російських військ із Херсона не змінить статус регіону, який було "включено до РФ" після проведення так званого "референдуму".

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