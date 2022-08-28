Російська армія випустила з Бєлгорода дві ракети по Харківщині: подробиці

Протягом минулої доби, 27 серпня, російські окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

У результаті атак армії РФ пошкоджені житлові будинки мирних людей, а також об'єкти промисловості. Крім того, через обстріли сталися лісові пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району через обстріли окупантів загинула одна людна. В смт Донець Ізюмського району є один поранений. В смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого.

"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", - розповів посадовець.

На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.

Нагадаємо, окупанти вгатили по Харківщині з РСЗВ, загинула жінка, поранено чоловіка.

Як повідомлялося, окупанти запустили по центру Харкова ракету "Іскандер", але вона розірвалася в повітрі через технічну несправність.

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