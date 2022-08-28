Російська армія випустила з Бєлгорода дві ракети по Харківщині: подробиці

Російська війська продовжують обстрілювати Харківську область.
Протягом минулої доби, 27 серпня, російські окупанти обстрілювали Харків та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Харківського та Ізюмського районів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У результаті атак армії РФ пошкоджені житлові будинки мирних людей, а також об'єкти промисловості. Крім того, через обстріли сталися лісові пожежі.
За даними Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби в смт Золочів Богодухівського району через обстріли окупантів загинула одна людна. В смт Донець Ізюмського району є один поранений. В смт Слатине госпіталізовано ще одного пораненого.
"Минулої ночі обстрілів міста Харків не зафіксовано. Втім, близько опівночі російські окупанти з міста Бєлгород здійснили запуск 2 ракет. Вибухи пролунали в районі селища Травневе та м. Південне в Харківському районі. Попередньо – без постраждалих та руйнувань", - розповів посадовець.
На лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Ворог намагався йти в наступ в районі села Довгеньке, але під вогнем наших захисників відступив з втратами.
Нагадаємо, окупанти вгатили по Харківщині з РСЗВ, загинула жінка, поранено чоловіка.
Як повідомлялося, окупанти запустили по центру Харкова ракету "Іскандер", але вона розірвалася в повітрі через технічну несправність.
Читайте також:
- З мішком на голові: з окупованого селища на Харківщині вивезли заступника гауляйтера
- Розвідка, удари і коригування вогню: в Генштабі ЗСУ описали дії окупантів на Харківщині
- У Харківській області ворожий снаряд влучив у трактор в полі: загинув чоловік