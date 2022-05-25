"Російська армія встигла накопичити резерви раніше": Арестович зробив невтішний прогноз щодо нової фази війни

Україна наразі перебуває у тяжкому становищі. Це триватиме до того часу, коли надійде західна допомога.

У війні станом на сьогоднішній день Україна програла за темпами. Російська армія встигла накопичити резерви раніше.

Про це радник Офісу президента Олексій Арестович сказав у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним.

"Прискорено вони це дуже робили, використовували всі можливі сили та засоби централізованої держави. І ми зараз відстаємо від них, що робить ситуацію вкрай важкою. Робить можливим повернення російської армії на півночі нашої країни, посилення тиску на лінії Херсону-Запоріжжя, і це на фоні розколу в українському суспільстві, втоми від війни. Народ почав конкретно зриватися", - каже Арестович.

За його словами, ця фаза війни "триватиме десь місяць, можливо півтора, до того часу, коли надійде західна допомога".

"По лендлізу та іншими способами в товарних кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію на фронті. Зараз ми перебуваємо у тяжкому становищі, і воно буде погіршуватися. Можливе і оточення, можливе і залишення населених пунктів, можливі важкі втрати у нас там і т.д.", - додав Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович розказав, на якому напрямку російські окупанти найінтенсивніше наступають на Україну.

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