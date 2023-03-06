Російська армія втрачає у боях за Бахмут уп’ятеро більше солдатів, ніж ЗСУ - розвідка НАТО

Російські окупанти в боях за Бахмут Донецької області втрачають у п’ять разів більше військових, ніж Україна.

Про це повідомляє CNN із посиланням на представника НАТО.

Чиновник Альянсу на умовах анонімності уточнив, що співвідношення втрат п’ять до одного ґрунтується на розвідувальних даних.

Спікер додав, що Україна також зазнає значних втрат, захищаючи місто.

Водночас, військова розвідка Великої Британії у своєму звіті зазначає, що Україна зміцнює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ.

Нагадаємо, ситуація у Бахмуті складна, зараз там спостерігається найвищий рівень напруженості. Росіяни постійно штурмують це місто, намагаючись окупувати його.

Зазначимо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, що Бахмут не перебуває в оточенні. Данілов додав, що на засіданні Ставки півтори години обговорювали ситуацію в Бахмуті.

Російські війська не зможуть найближчим часом оточити Бахмут | Інститут вивчення війни

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