Російська армія втрачає живі сили і техніку на Запоріжжі: ліквідовано 20 загарбників

Крім того, поранено 40 окупантів.

Російські окупанти намагається вести штурмові дії на Запорізькому напрямку, але втрачає живі сили та техніку.

Про це повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

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За його словами, станом на вечір 25 березня українські захисники знищили ворожий бронетранспортер, танк, три автомобілі та один міномет. Крім того, 20 окупантів країни-агресорки було ліквідовано, а 40 - поранено.

"На жаль, для лікування поранених рашисти використовують наші лікарні у тимчасово окупованих містах. Зокрема, лікарню у місті Пологи. Але це їх все одно не врятує. Рано чи пізно вони всі поляжуть на наших чорноземах", - зауважив Куртєв.

Як повідомлялося, у Мелітополі Запорізької області окупанти почали "полювання" на тих, хто не хоче підкорятися російським загарбникам. Представники російської комендатури міста збирають голів ОСББ та пропонують повідомляти про те, "де живуть фашисти". Під поняття "фашисти" підпадають всі, хто не погоджується, що Мелітополь - це Росія, зберігає чи демонструє прапор або герб України.

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