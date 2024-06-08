Російська армія втратила сотні танків та БМП через одну помилку - експерт BILD

Через помилку танкістів - відкритий люк - російська армія втратила сотні танків, бронетранспортерів (БТР) і бойових машин піхоти (БМП).

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке, який проаналізував запис знищення в Україні російського "танка-черепахи" на базі Т-72.

Як видно на відео, російський танк підірвався на міні і зупинився, екіпаж і десант покинули його. Навіть після цього, на думку Рьопке, знищити такий "мобільний гараж" практично неможливо, але під час виходу з танка механік-водій залишив відкритим невеликий люк під стволом. Туди залетів невеликий український дрон-камікадзе і вибухнув усередині. Якби кришку люка засунули, цього б не сталося.

За словами експерта, цей запис не поодинокий. Знищення російської бронетехніки в такий спосіб відбувається практично щодня. Жертвами відкритих люків стали вже сотні танків, БТР і БМП.

Експерт BILD припускає, що російські танкісти в паніці тікають із машин, що потрапили на міни, тому не думають про закриття люка.

Нагадаємо, командир роти ТрО, ветеран війни в Абхазії Ігор Мазур на псевдо "Тополя" розповів про ситуацію на фронті і майбутнє РФ.

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