Російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві війни в Чечні - Зеленський

Російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві війни в Чечні - Зеленський

Росіяни вже втратили понад 12 тисяч свої військових у війні.

Російська армія продовжує зазнавати в Україні великих втрати. На українській землі загинули вже більше російських військових, ніж у двох війнах у Чечні.

Про це вночі 15 березня у відеозверненні сказав президент України Володимир Зеленський.

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"Наші хоробрі захисники продовжують завдавати російським військам нищівних втрат. Уже скоро кількість збитих гвинтокрилів Росії досягне сотні одиниць. Бойових літаків вони втратили вже 80. Сотні танків, тисячі одиниць іншої техніки. За 19 днів російська армія втратила в Україні убитими більше, ніж за дві криваві й багатолітні війни в Чечні. Заради чого?", - зазначив Зеленський.

Президент України також розповів, що російські загарбники зараз розгублені, адже не очікували такого запеклого опору українців.

ТСН.ua

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