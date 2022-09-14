Російська армія вже не має переваги, здатної забезпечити їй успіх у війні з Україною – Арестович

Радник Офісу президента Олексій Арестович переконаний, шо російська армія вже не має переваги, здатної забезпечити їй успіх у війні з Україною.

За його словами, "повний розгром армії РФ – це лише питання часу", і зволікати з цим не слід.

Про це Арестович розповів у своєму Телеграмі.

"Чим довше цей час буде затягнуто, тим більше це забере жертв, а катастрофа в самій Росії набуде некерованого характеру", – наголосив Арестович.

Радник ОП каже, що єдина перевага росіян сьогодні – це далекобійні засоби, здатні завдавати ударів на відстані тисяч кілометрів.

"Для запобігання цій загрозі нам необхідний паритет. Не для того, щоб ми накрили Москву, Тулу чи Воронеж. Нам потрібна сама можливість знищення військових цілей противника у глибокому тилу для того, щоб російські військові не мали бажання далі завдавати ударів по Харкову, Миколаєву та інших містах", – пояснив Арестович.

Він наголосив, що зараз Україні дуже важливо отримати далекобійні засоби, здатні завдавати ударів на сотні кілометрів.

"Це дасть нам можливість якнайшвидше завершити війну та зберегти життя українцям", – заявив Арестович.

Нагадаємо, раніше радник Офісу президента Олексій Арестович розповів, що ділянка фронту завдовжки 20 км у районі Бахмута – це єдине місце, де окупанти намагаються хоч якось наступати.

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