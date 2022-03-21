Російська армія з артилерії обстріляла Авдіївку: одна людина загибла

Російська армія з артилерії обстріляла Авдіївку: одна людина загибла

Обстріл досі триває.

У понеділок, 21 березня, російська армія обстріляла Авдіївку в Донецькій області, а також околиці міста.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації.

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Окупанти країни-агресорки застосували авіацію та артилерію. За словами Кириленка, пошкодження або пожежі внаслідок ворожого обстрілу зафіксовані за 15 адресами. Втім, обстріл триває.

"За оперативною інформацією, на даний час відомо про щонайменше одного загиблого та двох поранених цивільних", - повідомив керівник Донецької ОВА.

Як повідомлялося, 20 березня на Донеччині російські окупанти обстріляли будинки та дитсадок, троє людей загинуло. Під час чергових обстрілів пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків та будівлю дитячого садка "Малюк".

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