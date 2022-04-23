Російська армія з артилерії обстріляла центр Золотого на Луганщині: двоє людей загинули

Приблизно о 15:00 23 квітня армія Росії накрила артилерією місто Золоте Луганської області.

Внаслідок ворожої атаки двоє людей загинуло на місці, ще двоє - поранені.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко. Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено", - написав посадовець.

Нагадаємо, через попадання окупантами у насосну станцію, яка подає воду до Лисичанська, Новодружеська та Привілля, декілька міст залишились без води.

Читайте також: