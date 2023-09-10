Російська армія з боями відступає від Бахмута, а ЗСУ наступають на південному фланзі — втрати ворога

На Бахмутському напрямку ворог з боями відступає, а ЗСУ наступають на південному фланзі.

Про це повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш під час телемарафону.



За добу під Бахмутом ворог 571 раз обстріляв позиції ЗСУ. Військові РФ тричі застосовували тактично тактичну та військову авіацію. Росіяни з боями відходять, а українська армія наступає на південному фланзі.

"На Бахмутському напрямку тривають жорсткі бої. Маємо успіхи біля Кліщіївки. За добу було вісім боїв. Українські військовослужбовці продовжують тримати фронт", — розповів речник.

Втрати російської армії на Бахмутському напрямку

188 російських військових;

1 БМП;

1 БМД;

самохідний 240-мм міномет 2С4 "Тюльпан";

2 РСЗВ БМ 21 "Град";

1 гармату МТ-12 "Рапіра";

6 авто;

1 ПТРК;

2 склади з боєприпасами;

1 пункт управління БПЛА;

1 "Орлан-10".

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що росіяни "хочуть здійснити реванш" на двох напрямках фронту. Вони все ще планують вийти на кордони Донецької і Луганської областей.

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