Російська армія з допомогою авіації намагається просунутися вглиб, аби наступати на Бахмут - Гайдай

Армія країни-агресорки Росії не залишає спроб покращити власне тактичне положення задля наступу на Бахмут, а також прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини.

Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Поблизу семи міст та сіл протягом минулої доби, 30 липня, зафіксовані авіаудари. Таким чином загарбники намагаються створити додатковий тиск на оборону ЗСУ.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Армія країни-агресорки зосереджує зусилля на ураженні військових об’єктів та елементів інфраструктури, а аткожб залишає населені пункти без газу і світла.

За словами Гайдая, окупанти завдають ударів по позиціях українських військ вздовж усієї лінії зіткнення. Поотягом минулої доби завдано чотири ракетні удари, проведено 15 артилерійських обстрілів, три - мінометні, три - танкові, п’ять разів ворогом використав истеми залпового вогню.

"Росіяни хочуть скувати дії оборони, аби в нас не було змоги проводити ротацію чи підсилювати інші напрямки. Також учора наші бійці виявили та знешкодили одну із розвідувальних груп росіян. Водночас авіаційне угруповання противника веде систематичні бойові дії для підтримки дій наземних угруповань", - йдеться у повідомленні керівника Луганщини.

ЗСУ вдалося відбити наступ російської армії на декількох напрямках.

Гайда також повідомив, що Сєвєродонецьку, де вже півтора місяця обіцяють відремонтувати електропостачання, запрацював перший телевізор. "Щоправда, розташований він на борту автомобіля, який пересувається по місцях скупчення населення, транслює лише один канал, який забажає окупаційна влада, і працює нерегулярно", - розповів керівник ОВА.

Нагадаємо, розпочалася 158 доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Окупанти посилили розвідку, ДРГ та штурмові дії. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 31 липня.

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